جهاز الأمن الدنماركي: البلاد تواجه مخاطر إرهابية متزايدة

كوبنهاجن - (د ب أ)

ذكر جهاز الأمن الوطني والمخابرات الدنماركي أن البلاد تواجه خطرًا متزايدًا من الهجمات الإرهابية المحتملة جراء الصراع في إسرائيل وغزة وعمليات حرق القرآن الأخيرة في البلاد.

وقال الجهاز في تقييمه السنوي اليوم الخميس، إن احتمالية وقوع حوادث مازالت عند المستوى الرابع على مقياس من خمس نقاط، مما يشير لتهديد "خطير" ولكن المخاطر "اشتدت في نطاق المستوى الحالي".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مايكل هامان، رئيس مركز تحليل الإرهاب في الجهاز، القول في بيان "الانتهاكات ضد القرآن والصراع في الشرق الأوسط أحدثت أثارا على وضع التهديد في الدنمارك".

وأضاف "نعتقد أن التهديدات الإرهابية ضد الدنمارك والمصالح الدنماركية في الخارج سوف تشتد للعام المقبل على الأقل".