قتلى وجرحى في انفجار بقندهار جنوبي أفغانستان

كابول - (د ب أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية، في الإدارة الفعلية التابعة لحركة طالبان، وقوع انفجار صباح اليوم الخميس، في المنطقة الأولى بمدينة قندهار جنوبي البلاد.

وفي حديثه عن الانفجار في رسالة لوكالة أنباء "خاما برس" الافغانية، امتنع عبد المتين خالد، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن تقديم أي تفاصيل .

وأفادت مصادر بأن الانفجار وقع عند حوالي الساعة التاسعة صباحا عند مفترق طرق يقع بالقرب من فرع تابع لـ "بنك كابول" في المنطقة الأولى بمدينة قندهار.

وتم نقل قتلى وجرحى الحادث إلى مستشفى "ميرويس" الذي يخضع لإجراءات أمنية مشددة، بحسب ما ورد في بعض التقارير الإعلامية.

ولم يتسن حتى الآن التأكد بصورة رسمية من حجم الخسائر البشرية جراء الانفجار، إلا أن بعض وسائل الإعلام أفادت بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح، وتم نقلهم إلى المستشفى.