ألمانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية حريق مدرسة في "بوخوم"

برلين - (د ب أ)

استدعت ألمانيا السفير الإيراني لديها، اليوم الأربعاء، على خلفية حريق متعمد وقع بمدينة بوخوم، غربي البلاد، تعتقد السلطات أنه كان يستهدف كنيسا يهوديا، لكنه تسبب في حريق بمدرسة مجاورة.

وقضت محكمة في دوسلدورف في ديسمبر بالفعل بسجن رجل ألماني إيراني سنتين وتسعة أشهر بسبب تآمره لإشعال حريق متعمد، وشروع في الإحراق، واقتنع القضاة بأن السلطات الإيرانية وراء الهجوم.

وغردت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة "إكس": "إن حيثيات الحكم المكتوبة متاحة الآن، استدعينا السفير الإيراني للتو".

وستتم مشاركة الحكم مع الشركاء الأوروبيين.

وتعتقد السلطات أن عضوا سابقا بنادي "هيلز آنجلز" (ملائكة الجحيم) للدراجات النارية، مطلوب على خلفية جريمة قتل، فر إلى إيران ووكل المدان 36 عاما بالمهمة.

وطعن محامي المدان الألماني الإيراني على الحكم.