مصدر مطلع: الهدنة في غزة ليست وشيكة

(مصراوي)



نقلت وكالة أنباء العالم العربي اليوم الأربعاء، عن مصدر عربي مطلع على المفاوضات الجارية، أن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الحركة وإسرائيل من خلال الوسطاء ليس قريبًا.

وأشار المصدر الذي لم تفصح الوكالة عن اسمه، إلى أن المفاوضات بين الجانبين تحرز تقدمًا ولكن بطيئًا، قائلًا إن حماس تبدي مرونة خلال المفاوضات الجارية من ناحية الاتفاق على أسماء المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم من المعتقلات الإسرائيلية.

وقال المصدر، إن حركة حماس لا تزال تصر على عودة جميع النازحين الذين تركوا منازلهم إلى شمال غزة وتأمين مناطق تواجدهم.

وفي الوقت ذاته صرح المصدر أن الحديث بشأن مسألة إطلاق سراح 40 أسيرًا إسرائيليا مقابل هدنة مدتها 42 يوما قد انتهى، مشيرًا إلى التفاوض في الوقت الحالي بشأن التفاصيل.

وتحدث المصدر، أن من بين التفاصيل التي يجري مناقشتها، مسألة عودة النازحين وأسماء الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم وإلى أين سيتم الإفراج عنهم.

وغادر رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) دافيد برنياع الذي يترأس وفد بلاده الدوحة أمس الثلاثاء بعد وصوله أول أمس الاثنين من أجل مناقشة هدنة محتملة مع الوسطاء بينما بقي الوفد لاستكمال المفاوضات.