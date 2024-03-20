استطلاع: 60 % من الروس راضون عن حياتهم

موسكو - (د ب أ)

أظهر استطلاع للرأي أجراه "مركز أبحاث الرأي العام الروسي"، في فبراير الماضي، أن 69% من المواطنين الروس الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الوضع في البلاد جيد، مقارنة بـ 53% من المواطنين أعربوا عن تفاؤلهم إزاء الوضع في البلاد في عام 2022.

وشمل استطلاع مركز الأبحاث الروسي 1600 روسي بالغ في 22 فبراير الماضي، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وذكر مركز الأبحاث أن "نحو 70% من المواطنين الروس الذين شملهم الاستطلاع يرون أن الوضع في البلاد جيد، مقارنة بنسبة بلغت 66% في فبراير 2023، ونسبة بلغت 53% في فبراير 2022."

وأظهر الاستطلاع أن 26% من المواطنين الروس يرون أن الوضع في البلاد سييء.

ويرى أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع، بنسبة 58%، أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، في حين أن 16% لا يدعمون هذا الرأي.

وقال نحو 60% من الروس إنهم راضون عن حياتهم، في حين قال 16% إنهم غير راضين.