البيت الأبيض: لم نر أي دليل على أن حماس سرقت المساعدات الإنسانية بغزة

مصراوي

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأحد، إن واشنطن لن تدعم أي عملية عسكرية كبيرة في رفح جنوبي قطاع غزة بدون خطة قابلة للتنفيذ تضمن رعاية 1.5 مليون لاجئ هناك.

وأكد كيربي أن الولايات المتحدة لديها مخاوف بشأن بعض العمليات العسكرية الإسرائيلية وكيفية شنها، مشددا على ضرورة التأكد من حماية المدنيين.

وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية لم تر أي دليل على أن حركة حماس سرقت المساعدات الإنسانية في غزة.

سبق وأن حذر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الأحد، من اجتياح قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقال شولتس، إن معدل الضحايا المحتمل في هجوم رفح سيضع السلام الإقليمي في موقف صعب للغاية.

واستنكر شولتس حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن اجتياح رفح، في الوقت الذي يتم التشاور فيه من أجل وقف طويل لإطلاق النار.