"يتبع سياسة مستقلة".. إعلام عبري: بن غفير هاجم سلوك جالانت باجتماع الحكومة

مصراوي

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير هاجم سلوك وزير الدفاع يوآف جالانت وزعم في اجتماع الحكومة اليوم أنه يتبع سياسة مستقلة.

وكشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بن غفير قال لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال جلسة الحكومة بأنه رئيس جالانت ويجب عدم تركه يفعل ما يريد.

وكانت هيئة البث العبرية قالت، أمس السبت، إن وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت عقد جلسة بديلة حول صفقة الأسرى بعد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقد المجلس الوزاري المصغر.

وأشارت هيئة البث، في وقت سابق من اليوم، إلى أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي رفض طلبا من وزير الدفاع يوآف جالانت والوزيرين في مجلس الحرب بيني جانتس وغادي آيزنكوت للتحدث مع نتنياهو بشأن صفقة الأسرى لدى حماس.