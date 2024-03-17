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BBC

لجنة الانتخابات الروسية: نسبة المشاركة تتجاوز 65% حتى منتصف اليوم

03:31 م الأحد 17 مارس 2024

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موسكو - (د ب أ)

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الأحد، أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 05ر65 % في جميع أنحاء روسيا حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت موسكو (9:50 صباحا بتوقيت جرينتش).

وذكرت لجنة الانتخابات، على موقعها، أن "نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية الروسية بلغت 05ر65 %"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

يشار إلى أن بيانات لجنة الانتخابات لا تتضمن عدد الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم عبر الإنترنت.

الانتخابات الروسية موسكو روسيا

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