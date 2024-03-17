ضابط يدهس زميله أثناء مطاردة مشتبه به في ولاية سونوما الأمريكية

(مصراوي)

تداولت وسائل الإعلام الأمريكية، حادثة دهس ضابط شرطة لزميله في العمل أثناء مطاردة مشتبه به يدعى خوسيه لويس سرفانتس خارج أحد الملاهي الليلية.

وحسبما رصدت كاميرا قوات الشرطة في مقاطعة سونوما الأمريكية، قام لويس بإطلاق النار خارج ملهى ليلي في منطقة سانتا روزا، لتصل قوات الشرطة بعدها بعدة دقائق وتقوم بملاحقته.

وحاول سرفانتس مغادرة مكان الحادث بعد إطلاق النار على أحد ضباط الشرطة باستخدام بندقية "أي كيه 47"، ثم أطلق النار على عدد من الضباط الآخرين بعد وصولهم لمكان الحادث لتقديم الدعم.

وفي الوقت الذي حاول فيه ضباط الشرطة ملاحقة المشتبه به، دهس ضابطًا زميله الذي يُدعى نيكولاس داليا عن طريق الخطأ مما أدى لإصابته بجروح وحروق خطيرة في الرأس.



ولم يكن داليا هو المصاب الوحيد بين زملائه مع إصابة عدد منهم بشظايا ارتدادية إضافة لأخرى مرتبطة بإطلاق النار بعد إطلاق المشتبه به النيران أكثر من 50 مرة، وذلك حسبما ذكر الملازم كريس ماهورين التابع لشرطة سانتا روزا.

ولا يزال الضابط في المستشفى يتلقى العلاج بينما أنشأ البعض حملة لجمع التبرعات من أجله استطاعت جمع 100 ألف دولار أمريكي حتى الآن، بينما توفي المشتبه به على الأرجح بعد اصطدام سيارته بسيارة الشرطة أثناء هروبه.