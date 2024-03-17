ترامب يحذر من "حمام دم" إذا خسر في انتخابات نوفمبر المقبل

واشنطن - (د ب أ)

حذر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب من "حمام دم"، إذا خسر في نوفمبر المقبل، أثناء حملته الانتخابية لصالح مرشح مجلس الشيوخ، بيرني مورينو، في ولاية "أوهايو".

وأشاد ترامب، الذي كان يتحدث، في مطار تعصف به الرياح خارج "دايتون"، أمس السبت، بمرشحه الذي اختاره في السباق ووصفه بأنه "بطل أمريكا الأول"، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وقال ترامب، بعد أيام من حصوله على عدد كاف من المندوبين، للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 "سيكون محاربا في واشنطن".

كما أشار ترامب أيضا إلى الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في نوفمبر المقبل ، محذرا "إذا لم يتم انتخابي، سيكون ذلك بمثابة حمام دم للجميع- هذا سيكون أقل ما يقال في هذا الصدد".

وكان ترامب، قد وصل إلى العدد المطلوب من المندوبين لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، وفقا لإحصاء أجرته شبكتا (سي إن إن) و(إن بي سي) الأمريكيتان بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية بولاية واشنطن.

وتجاوز ترامب علامة 1215 مندوبًا مطلوبًا وسيتنافس، على الأرجح، ضد شاغل المنصب الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وانسحب آخر منافس جدي لترامب في السباق التمهيدي للحزب الجمهوري، وهي السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة حاكمة ولاية ساوث كارولينا نيكي هايلي، من حملة الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي.