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BBC

الحوثيون: 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف بمحافظة الحديدة

11:08 م السبت 16 مارس 2024

الحوثيين

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قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وكان من يقدم نفسه بوزير الدفاع بحكومة الحوثيين قال: "معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة كما أننا مستمرون في الحصار البحري لسفنه".

وأكد وزير الدفاع بحكومة الحوثيين، أن "عملياتنا ضد السفن الأمريكية والبريطانية الحربية أو التجارية سوف تستمر طالما استمر تماديهم في مياهنا الإقليمية".

الحوثيين جماعة أنصار الله اليمن

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