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BBC

بلينكن: يجب أن نرى خطة واضحة بشأن عملية رفح لا مجرد إبعاد المدنيين عن الأذى

08:59 م الجمعة 15 مارس 2024

أنتوني بلينكن

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قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه يجب أن نرى خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن العملية العسكرية في رفح لا مجرد إبعاد المدنيين من طريق الأذى.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن خطة رفح يجب أن تشمل الاعتناء بالمدنيين في المأوى والطعام والدواء والملابس بعد إخراجهم، موضحا أن واشنطن لم ترى هذا بعد.

كان مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.

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