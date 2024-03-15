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BBC

الأمم المتحدة: هناك أطفال في غزة يولدون موتى وبأحجام صغيرة بسبب الجوع والعطش

07:59 م الجمعة 15 مارس 2024

نزوح السكان

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قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، إن ما رأيته خلال زيارتي إلى غزة يفطر القلوب وهناك دمار واسع النطاق.
وأضاف ممثل صندوق الأمم المتحدة، أن ربع السكان في قطاع غزة يقتربون من حافة المجاعة، موضحا أن هناك أطفال في غزة يولدون موتى وبأحجام صغيرة بسبب الجوع والعطش.
ودعا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، لوقف إطلاق نار إنساني في غزة والسماح بوصول الوقود إلى مستشفيات غزة، مشيرا إلى أن ه ليس هناك مكان آمن في غزة.
وتخوف ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في فلسطين، من شن عملية برية إسرائيلية في رفح التي تؤوي 1.2 مليون شخص، مؤكدا أن المنظومة الصحية في غزة تعرضت لتدمير شبه كامل.
وتابع ممثل صندوق الأمم المتحدة: "قلق جدا بشأن عمليات الولادة في غزة والأمر سيكون كارثي للنساء الحوامل"، مشيرا إلى أن إجراء عمليات بتر أطراف لأطفال في غزة بدون تخدير أمر يصعب تصديقه.
وأكمل، المجاعة في غزة على الأبواب وهناك حاجة لوصول المساعدات بشكل كبير ومستدام، قائلا: "نرحب بالإسقاط الجوي للمساعدات إلى غزة لكن ذلك غير كاف".

حرب غزة مجاعة غزة الاحتلال الإسرائيلي

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