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الأمم المتحدة: المفاوضات مستمرة ونأمل أن تتوصل الأطراف لوقف إطلاق النار بغزة

07:42 م الجمعة 15 مارس 2024

منظمة الأمم المتحدة

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قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المفاوضات مستمرة ونأمل أن تتوصل الأطراف لوقف إطلاق نار بغزة لضمان وصول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

كانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية نقلت عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قوله، إن البيت الأبيض لم يتلق أي خطط من إسرائيل بشأن العملية في رفح.

وقال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان، الجمعة، إنه وافق على خطط العمليات في رفح وبدء شن عملية عسكرية.

وجاء هذا الإعلان بعد اجتماع في تل أبيب للمجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي. ولم تكن هناك تفاصيل أخرى متاحة على الفور حسبما أعلنت سي إن إن.

وهناك ما يقدر بنحو 1.4 مليون شخص في رفح جنوب غزة، وقد نزح الكثير منهم عدة مرات من أجزاء أخرى من غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء: "فيما يتعلق بالأسرى، فإن مطالب حماس مازالت "سخيفة" حسب قولهم.

الأمم المتحدة وقف اطلاق النار غزة

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