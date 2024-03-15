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BBC

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو خدع العالم وتبنى تقييدات بن غفير بشأن المسجد الأقصى

12:16 م الجمعة 15 مارس 2024

نتنياهو

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وكالات

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خدع العالم وتبنى تقييدات بن غفير، وسمح له بتنفيذها لمنع وصول المصلين إلى الأقصى.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها الجمعة، إقدام قوات الاحتلال على منع آلاف المصلين من الضفة الغربية المحتلة والقدس من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة فيه في الجمعة الأولى من شهر رمضان، حيث حولت جميع الحواجز المحيطة بالقدس إلى ثكنات عسكرية ونشرت مئات الحواجز الحديدية داخل المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وفي محيط الأقصى وعلى عدد من أبوابه لتحقيق هذا الغرض.

وطلبت سلطات الاحتلال، حصول المواطنين على تصاريح مسبقة للصلاة في الأقصى ولم تلتزم بما كان متبعاً بالسابق بشأن أعمار الرجال والنساء، الذين تسمح لهم في السنوات السابقة الدخول الى القدس والصلاة في الأقصى.

وشددت الخارجية الفلسطينية، على أنّ نتنياهو خدع العالم عندما اختبئ وأخفى موقفه الحقيقي في منع حرية العبادة خلف جملة (لا تغيير على السنوات السابقة)، وتبني شروط وتقييدات الوزير المتطرف بن غفير وترك له حرية تنفيذ تلك التقييدات على الأرض، في تحد سافر لمشاعر المسلمين في الشهر الفضيل، وفي حملة تضليل متواصلة للرأي العام العالمي وللدول.

وطالبت الخارجية، بتدخل دولي وأمريكي عاجل لوقف جميع هذه التقييدات الاستعمارية العنصرية باعتبارها فتيل تفجير للأوضاع في الضفة الغربية، وخلق المزيد من التوترات غير المبررة، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لا زالت تسمح لغلاة المتطرفين من المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي.

نتنياهو وزارة الخارجية الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى

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