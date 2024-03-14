سيناتور أمريكي: مستقبل الأونروا مسألة ملحة لأن نتنياهو وحلفاءه المتطرفين يريدون التخلص منها

مصراوي

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور فان هولين، اليوم الخميس، إن المجاعة في غزة ليست نتيجة كارثة طبيعية وإنما بسبب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكد هولن أنه يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض شروطها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، لافتا إلى أن مستقبل الأونروا مسألة ملحة لأن نتنياهو وحلفاءه المتطرفين يريدون التخلص منها.

وأوضح هولن أن الأونروا الوسيلة الرئيسية لتوزيع المساعدات في غزة ولا يمكن تفكيكها، مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لم تقدم أدلة بشأن مشاركة موظفين بالأونروا في هجمات 7 أكتوبر.