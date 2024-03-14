الأردن ينفذ العملية الـ44 من الإنزال الجوي على غزة

(مصراوي)



أعلن الجيش الأردني، اليوم الخميس، تنفيذ 5 عمليات إنزال جوي على شمال قطاع غزة من أجل إيصال المساعدات في ظل فرض قوات الاحتلال حصارًا محكمًا على القطاع وتحديدًا شماله.



وأفاد الجيش الأردني في بيانه، أن عمليات الإنزال تمت بمشاركة عدة دول منها مصر والولايات المتحدة وبلجيكا، وذلك استمرارا بتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة خلال شهر رمضان.

واستخدم الدول المشاركة خلال عمليات الإنزال طائرتين من طراز "سي 130" تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، إضافة إلى طائرة تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لبلجيكا.

وبذلك ترتفع عدد عمليات الإنزال الجوي التي نفذها الأردن منذ أن شن الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة إلى 44 إنزالا جويا أردنيا، و59 إنزالا جويا بالتعاون مع دول أخرى.