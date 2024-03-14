تقييم استخباراتي بريطاني: روسيا تواصل هجماتها على طول العديد من مناطق خط المواجهة

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تواصل تنفيذ هجماتها على طول العديد من المناطق من خط المواجهة. وتركز روسيا عملياتها غرب مدينتي أفدييفكا ومارينكا، الواقعتين في منطقة دونيتسك أوبلاست.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن هذه المحاور تمثل 60% من الهجمات الروسية التي تم الإبلاغ عنها في الأسابيع الأربعة الماضية.

ومع ذلك انخفض متوسط عدد الهجمات البرية الأسبوعية المبلغ عنها والتي تشنها روسيا على أوكرانيا، بنسبة 13% منذ أواخر شباط/فبراير 2024، عندما وصل المتوسط الأسبوعي إلى 600، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن روسيا سيطرت على أفدييفكا وعلى عدة قرى واقعة غرب البلدة في شباط /فبراير، إلا أن التقدم تباطأ منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل جدا أن يمثل الوضع العام تحديا بالنسبة للقوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار روسيا في تجديد قواتها في الأسابيع المقبلة وتنفيذ هجمات على المحاور ذات الأولوية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.