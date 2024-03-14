إعلان

BBC

تقييم استخباراتي بريطاني: روسيا تواصل هجماتها على طول العديد من مناطق خط المواجهة

01:41 م الخميس 14 مارس 2024

وزارة الدفاع البريطانية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

لندن - (د ب أ)

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية تواصل تنفيذ هجماتها على طول العديد من المناطق من خط المواجهة. وتركز روسيا عملياتها غرب مدينتي أفدييفكا ومارينكا، الواقعتين في منطقة دونيتسك أوبلاست.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أن هذه المحاور تمثل 60% من الهجمات الروسية التي تم الإبلاغ عنها في الأسابيع الأربعة الماضية.

ومع ذلك انخفض متوسط عدد الهجمات البرية الأسبوعية المبلغ عنها والتي تشنها روسيا على أوكرانيا، بنسبة 13% منذ أواخر شباط/فبراير 2024، عندما وصل المتوسط الأسبوعي إلى 600، بحسب ما ورد في التقييم.

وأضاف التقييم أن روسيا سيطرت على أفدييفكا وعلى عدة قرى واقعة غرب البلدة في شباط /فبراير، إلا أن التقدم تباطأ منذ ذلك الحين.

ومن المحتمل جدا أن يمثل الوضع العام تحديا بالنسبة للقوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار روسيا في تجديد قواتها في الأسابيع المقبلة وتنفيذ هجمات على المحاور ذات الأولوية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.

وزارة الدفاع البريطانية لندن روسيا منطقة دونيتسك أوبلاست

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
البرلمان الأوروبي يوافق على مقاضاة المفوضية الأوروبية بسبب منح تمويل نقدي للمجر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* "انتهاء أزمة النواقص".. ما تأثير الإفراجات الجمركية على قطاع الدواء؟
* سعر الذهب اليوم يهبط لأقل من 3 آلاف جنيه للجرام مع بداية التعاملات
* دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة