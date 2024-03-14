إصبع ولي العهد السعودي أثناء الصلاة يثير الجدل في السعودية (صورة)

مصراوي

أثارت مقاطع ولقطات صور لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لخنصر يده الأيمن، خلال الصلاة في الروضة جوار قبر النبي محمد في المدينة المنورة.

#ولي_العهد_في_المدينه_المنوره#محمد_بن_سلمان اليوم في الروضة الشريفة 🥺 الف سلامة عليك وجعلها بعدوينك ويارب يتقبل دعاءك pic.twitter.com/sXxIGWALeH — ⓢⓗⓐⓙⓐⓝ | كاتبة محتوى (@shajan_ksa1) March 14, 2024

ويظهر في الصور المتداولة إلصاق الأمير محمد خنصره بضمادة جروح بسيطة الأمر الذي أثار تفاعلا وتمنيات بالشفاء سجلها نشطاء بتدويناتهم على منصة أكس (تويتر سابقا).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، بعدما أدى بن سلمان الصلاة في "الروضة الشريفة"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت "واس" إن الأمير محمد "تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي زار كذلك مسجد قباء في المدينة المنورة وأدى ركعتي تحية المسجد يرافقه عدد من المسؤولين، وكان قد استقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة عددا من رجال الدين والمسؤولين ومواطنين قدموا للسلام عليه خلال زيارة للمدينة المنورة.