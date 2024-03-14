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BBC

إصبع ولي العهد السعودي أثناء الصلاة يثير الجدل في السعودية (صورة)

12:20 م الخميس 14 مارس 2024

الأمير محمد بن سلمان

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أثارت مقاطع ولقطات صور لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لخنصر يده الأيمن، خلال الصلاة في الروضة جوار قبر النبي محمد في المدينة المنورة.

ويظهر في الصور المتداولة إلصاق الأمير محمد خنصره بضمادة جروح بسيطة الأمر الذي أثار تفاعلا وتمنيات بالشفاء سجلها نشطاء بتدويناتهم على منصة أكس (تويتر سابقا).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، بعدما أدى بن سلمان الصلاة في "الروضة الشريفة"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت "واس" إن الأمير محمد "تشرف بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما".

وأضافت الوكالة أن ولي العهد السعودي زار كذلك مسجد قباء في المدينة المنورة وأدى ركعتي تحية المسجد يرافقه عدد من المسؤولين، وكان قد استقبل في قصر طيبة بالمدينة المنورة عددا من رجال الدين والمسؤولين ومواطنين قدموا للسلام عليه خلال زيارة للمدينة المنورة.

الأمير محمد بن سلمان الصلاة إصبع ولي العهد السعودي السعودية

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