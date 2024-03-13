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BBC

دول "نادي باريس" توافق على شطب 2 مليار دولار من ديون الصومال

11:54 م الأربعاء 13 مارس 2024

دول نادي باريس

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باريس - (د ب أ)

وافقت دول نادي باريس الغنية على إلغاء أكثر من ملياري دولار من الديون المستحقة على الصومال بهدف مساعدة الدولة المتضررة من الحروب والصراعات الأهلية في استعادة قدرتها على خدمة ديونها.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن دول نادي باريس وافقت على إلغاء 1.2 مليار دولار من ديون الصومال في إطار مبادرة صندوق النقد والبنك الدوليين لتخفيف أعباء الديون على الدول الأشد فقرا والأكثر مديونية في العالم، مع شطب حوالي 815 مليون دولار من الديون الثنائية المستحقة على الصومال بشكل طوعي.

وأشارت بلومبرج إلى أن قيمة الديون التي تقرر شطبها تمثل حوالي 99% من إجمالي الديون المستحقة لدول نادي باريس لدى الصومال حتى يناير 2023.

كما أعلن نادي باريس ترحيبه بخطة الصومال للحصول على معاملة تفضيلية من الدول والمؤسسات الدائنة الأخرى.

وتعاني الصومال من الحروب المستمرة منذ أكثر من 3 عقود وتشهد نشاطا لتنظيمات متشددة مثل حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة.

دول نادي باريس شطب ديون الصومال الصومال

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