الاحتلال يكشف عن هوية منفذ عملية جنوب القدس (فيديو)

(مصراوي)

أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن هوية منفذ عملية جنوبي القدس.

وقالت الإذاعة، إن منفذ العملية هو محمد مراد أبو حامد، وهو من سكان قرية الخضر قرب بيت لحم.

وأُصيب إسرائيليين اثنين في عملية طعن عند حاجز النفق جنوبي القدس.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن منفذ العملية أصيب أثناء هجومه، موضحًا أن وصل إلى مكان الحادث على متن دراجته النارية والتي ترجل منها ونفذ العملية.

وأضافت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن جروح المصابين خطيرة، مشيرة إلى نقلهم للمستشفى.

وفي فبراير الماضي نفذ فلسطيني عملية مشابهة نتج عنها مقتل إسرائيلي وأصيب 8 آخريين قرب مستوطنة معاليه أدوميم، وهو ما ردت عليه إسرائيل لاحقًا بالموافقة على طلب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ببناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.