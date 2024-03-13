إعلان

BBC

الاحتلال يقتحم جنين وسط مواجهات قوية مع مقاومين فلسطينيين

01:00 ص الأربعاء 13 مارس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جنين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

تسجيل الدخول


وكالات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، مدينة جنين ومخيمها، وسط اندلاع مواجهات مع المقاومة الفلسطينية وتدمير للبنية التحتية.

وحسبما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين، من شوارع جنين – الناصرة، وحيفا، ونابلس، بعشرات الآليات العسكرية وجرافات، يساندها تحليق للطائرات المسيرة ووحدات خاصة مستعربة .

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة ومخيمها من تجاه بلدة برقين غرب المدينة، وفي أطراف المخيم، بينما شرعت جرافات الاحتلال بعملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

وأضاف، ان جنود الاحتلال الذين انتشروا في المدينة والمخيم فتحوا النار صوب مركبات المواطنين المركونة على جنبات الشوارع.

جنين غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"في قلب سوتشي".. روسيا تجمع شباب العالم وسط رسائل بوتين القوية بالختام (صور)

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* الإسكان تطرح أراضٍ جديدة بعدد من المدن- تفاصيل
حار نهارًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس ثالث أيام رمضان (بيان بالدرجات)
بعد صلحها مع مي عمر.. "نجلاء بدر" تتصدر التريند والجمهور يعلق
عاجل - الرئيس السيسي يؤكد سعي مصر المكثف لوقف إطلاق النار بغزة
* ملخصات أولى حلقات دراما رمضان.. تابع ٣٢ مسلسلا في شاشة واحدة