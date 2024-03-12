نتنياهو: من المستحيل أن ندعم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها ثم نعارضها عندما تمارسه

مصراوي

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في خطابه أمام مؤتمر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية "أيباك"، إن إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب مهما كانت الظروف.

وأكد نتنياهو أنه من أجل كسب الحرب يجب على إسرائيل تدمير ما تبقى من كتائب حماس في رفح، موضحا أن جيش الاحتلال سوف يدمر حماس ويحرر أسراه ويتأكد من أن غزة لن تشكل تهديدا أبدا على إسرائيل.

وزعم نتنياهو أن حكومته اتخذت تدابير لتقليل عدد الضحايا المدنيين في غزة، لافتا في خطابه إلى أنه من المستحيل أن ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ثم نعارض إسرائيل عندما تمارس هذا الحق.

وأوضح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي أن وجود إسرائيل على المحك ولا خيار لها سوى الانتصار وهو في متناول اليد، مدّعيا أن الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تقف مع إسرائيل.

وادّعى نتنياهو أن الشعب الإسرائيلي يدعم السياسات التي حددها هو وحكومته، مؤكدا أن غالبية الشعب الإسرائيلي لا يريدون دولة فلسطينية، وكذلك ترفض فكرة قيام السلطة الفلسطينية بحكم غزة