بلينكن: هناك مستقبل إيجابي تندمج فيه إسرائيل في المنطقة

وكالات

يرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، أن هناك مستقبل إيجابي تندمج فيه إسرائيل في المنطقة ويعالج مخاوفها الأمنية ويحقق طموح الشعب الفلسطيني.

وأكد بلينكن، الذي يزور إسرائيل حاليًا ضمن جولته الخامسة إلى الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة، أن بلاده تبذل جهودًا لإيصال المساعدات إلى غزة وتتخذ الخطوات اللازمة لذلك.

وعن رد حماس بشأن الصفقة المحتملة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، قال بلينكن، إن واشنطن تدرس رد حماس حاليًا بعدما تلقت ردودًا من جميع الأطراف.

ويجري وزير الخارجية الأمريكية، الجولة الأخيرة من المحادثات، التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في حرب غزة واتفاق لإطلاق سراح المزيد من الرهائن، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية.