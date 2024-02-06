مسؤول فرنسي: نحو 4 آلاف فرنسي يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون في غزة

مصراوي

قال توماس بورتس، عضو بالوفد الفرنسي الذي زار معبر رفح، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم به إسرائيل هو تهجير الفلسطينيين قسرا إلى الحدود المصرية.

وأشار بورتس في تصريحات لقناة "الجزيرة مباشر"، إلى أن هناك نحو 4 آلاف فرنسي يحملون الجنسية الإسرائيلية يقاتلون في قطاع غزة.

سبق وأن قال رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين إريك كوكريل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في قطاع غزة كارثي وأنه يتمنى لو يستطيع زيارة ودخول قطاع غزة.

تأتي تصريحات كوكريل، بعد زيارته لمعبر للاطلاع على مستجدات الأوضاع في المنطقة.

واتهم رئيس وفد البرلمانيين الفرنسيين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يهدف من هجماته إلى القضاء على حركة حماس فحسب بل القضاء على جميع سكان غزة.

وطالب كوكريل، الحكومة الفرنسية بتجميد اتفاقيات السلاح مع إسرائيل جراء مأساوية الأوضاع في غزة.