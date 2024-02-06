"مدينة منكوبة".. مياه حمراء غامضة تغمر زليتن الليبية

مصراوي

تعاني مدينة زليتن الليبية، من كارثة بيئية وصحية خطيرة تهدد حياة السكان، وذلك لارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل غامض، حيث تغمر البيوت وتتحول إلى مستنقعات بعضها بلون أحمر.

وقال عضو مجلس الدولة عبد الله جوان: إن البيوت في زليتن الليبية أصبحت مهددة بالانهيار، وأن بعضها يبدو وكأنه يطفو على الماء، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم مساعدات مالية للعائلات المتضررة، ليتمكنوا من استئجار منازل أخرى، بعدما أمر الخبراء بإخلاء المساكن الخطرة.

وأضاف أن هذه المشكلة ليست جديدة، وأنها تعود إلى أن بعض المناطق تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وخاصة منطقة زليتن التي تتميز بخصوبتها، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد أي تفسير علمي لما يحدث في المدينة، وأن الخبراء يحاولون معرفة سبب هذه الأزمة.

وقدرت حجم الإعانات التي تم صرفها للعائلات إلى الآن بحوالي عشرة ملايين جنيه ليبي.

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب الليبي أن مدينة زليتن الواقعة على الساحل الغربي للبلاد “مدينة منكوبة” بسبب أزمة المياه الجوفية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد رفع حالة التأهب والاستعداد بعد زيادة المخاوف من احتمال تفشي أمراض تتصل بتلوث المياه بسبب ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.