إعلان

BBC

"مدينة منكوبة".. مياه حمراء غامضة تغمر زليتن الليبية

02:59 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

مياه حمراء غامضة تغمر زليتن الليبية أرشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

تعاني مدينة زليتن الليبية، من كارثة بيئية وصحية خطيرة تهدد حياة السكان، وذلك لارتفاع منسوب المياه الجوفية بشكل غامض، حيث تغمر البيوت وتتحول إلى مستنقعات بعضها بلون أحمر.

وقال عضو مجلس الدولة عبد الله جوان: إن البيوت في زليتن الليبية أصبحت مهددة بالانهيار، وأن بعضها يبدو وكأنه يطفو على الماء، مشيرًا إلى أن الدولة تقدم مساعدات مالية للعائلات المتضررة، ليتمكنوا من استئجار منازل أخرى، بعدما أمر الخبراء بإخلاء المساكن الخطرة.

وأضاف أن هذه المشكلة ليست جديدة، وأنها تعود إلى أن بعض المناطق تعاني من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، وخاصة منطقة زليتن التي تتميز بخصوبتها، موضحًا أنه حتى الآن لا يوجد أي تفسير علمي لما يحدث في المدينة، وأن الخبراء يحاولون معرفة سبب هذه الأزمة.

وقدرت حجم الإعانات التي تم صرفها للعائلات إلى الآن بحوالي عشرة ملايين جنيه ليبي.

وفي وقت سابق أعلن مجلس النواب الليبي أن مدينة زليتن الواقعة على الساحل الغربي للبلاد “مدينة منكوبة” بسبب أزمة المياه الجوفية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد رفع حالة التأهب والاستعداد بعد زيادة المخاوف من احتمال تفشي أمراض تتصل بتلوث المياه بسبب ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.

مدينة زليتن الليبية مياه حمراء غامضة تغمر زليتن الليبية زليتن الليبية مدينة منكوبة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد زيارته لمعبر رفح.. مسؤول فرنسي: أود الدخول إلى غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* زيادة جديدة.. رفع الإيجار القديم 15% والتطبيق في هذا الموعد
* لماذا ارتفع سعر الذهب في مصر بعد هبوط الجرام 700 جنيه الأيام الماضية؟
* أول تعليق من محافظة بورسعيد على وفاة مواطن أثناء أعمال إزالة بمنطقة الجميل
* قبل ساعات على نهاية "طوبة".. الأرصاد تُحذر المواطنين من طقس "أمشير"