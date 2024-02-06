مسؤولة إسرائيلية تلمح إلى تنازلات مؤلمة من أجل عودة الأسرى

(مصراوي)

قالت المديرة السياسية بالخارجية الإسرائيلية عليزة بن نون، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل قد تلجأ مضطرة إلى تقديم تنازلات مؤلمة من أجل الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

واتهمت عليزة، وكالة الأونروا بالتعاون مع حركة حماس، مشيرة إلى وجود روابط تربط بين الجهتين.

وفي حديثها، أشارت عليزة للخطر الحقيقي الذي يمثله الحوثيون على إسرائيل، قائلة إن الحوثيين يشكلون ضررًا كبيرًا للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضافت المديرة السياسية بالخارجية الإسرائيلية، أن إيران تقوم بدعم كافة المنظمات التي تستهدف إسرائيل بهجمات، واصفة تلك الجماعات بـ الإرهابية.

