غارات أمريكية بريطانية جديدة تستهدف محافظة الحديدة في اليمن



بي بي سي

أفادت وسائل إعلام يمنية موالية للحوثيين، بتعرض محافظة الحديدة لغارات جوية أمريكية بريطانية جديدة.

وبحسب قناة المسيرة، فإن الغارات استهدفت منطقة الكثيب شمال المحافظة الواقعة في غرب اليمن.

ويأتي هذا بعد ساعات من إعلان سابق للحوثيين بقيام الولايات المتحدة وبريطانيا بشن 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.

وتشن الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على مواقع تابعة للحوثيين، ردا على استهدافهم الملاحة في البحر الأحمر، في إطار دعم الفلسطينيين في غزة.