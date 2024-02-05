إعلان

BBC

قصف أمريكي بريطاني على مناطق متفرقة باليمن.. والحوثيون: لن يمر دون رد

01:35 ص الإثنين 05 فبراير 2024

العدوان على اليمن ارشيفية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

نقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر عسكرية، أن القوات الأمريكية والبريطانيا شنت 8 غارات على منطقة راس عيسى، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.

كما أفاد مصدر عسكري، بشن 4 غارات شرقي المدينة بمحافظة صعدة.

وكانت قد أعلنت جماعة الحوثي، أن التحالف الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد.

وأوضح متحدث الحوثيين العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب، أن "طيران العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة جوية خلال الساعات الماضية".

وبين أن الغارات توزعت على 13 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، و11 غارة على محافظة تعز، و9 غارات على محافظة الحديدة، و7 غارات على محافظة البيضاء، و7 غارات على محافظة حجة، وغارة على محافظة صعدة.

اليمن أمريكا بريطانيا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار وصقيع وبرودة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الاثنين
في بيان رسمي.. الداخلية تكشف حقيقة تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين
رسميا.. اتحاد الكرة يوجه الشكر إلى روي فيتوريا
عاجل - "-19".. الدولار يواصل التراجع الحاد أمام الجنيه في السوق الموازية
* فقدت 550 جنيها في 3 أيام.. كيف تحرك سوق الذهب بمصر بعد تراجع أسعاره؟
* شعبة الدواجن: زيادة جديدة بسعر الكيلو.. وكرتونة البيض تصل إلى 160 جنيها
* أمطار قد تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم