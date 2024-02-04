حكومة طالبان تنفي احتجاز نساء بسبب الحجاب

كابول - (د ب أ)

قال المتحدث باسم حكومة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، إن النساء لا تحتجزن في البلاد بسبب الحجاب.

وأضاف أن معلومات الأمم المتحدة بشأن أعتقال النساء في البلاد خاطئة.

وقال مجاهد لموقع طلوع نيوز "نفت وكالات الأمن هذا أيضا، مشيرة إلى عدم حدوث واقعة مثل تلك. في البداية، جرى تقديم النصح لبعض النساء اللائي كن يشجعن الناس على عدم ارتداء الحجاب، ونتيجة لذلك أخذوا إلى قسم الشرطة ثم جرى الإفراج عنهم. ولم يتم سجن أو احتجاز أحد".

وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا يوم الجمعة الماضي عن "قلقهم العميق بشأن عدة تقارير تفيد أن عشرات النساء والفتيات في أفغانستان يحتجزن بشكل تعسفي ويتعرضن لمعاملة سيئة منذ أوائل كانون الثاني/يناير بناء على مزاعم بانتهاك قواعد الزي الخاصة بالنساء التي حددتها طالبان".

ودعا خبراء الأمم المتحدة أفغانستان إلى "الامتثال لالتزامات أفغانستان الدولية بحقوق الإنسان، بما في ذلك المنصوص عليها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والعمل على دعم مبادئ حقوق الإنسان وعدم التمييز وسيادة القانون".

وقال خبراء الأمم المتحدة: "نحث طالبان على وقف جميع أشكال الحرمان التعسفي من الحرية التي تستهدف النساء والفتيات بناء على قواعد الزي الصارمة التي فرضتها، والإفراج الفوري عن أي فتيات أو سيدات ربما مازلن محتجزات".

ويأتي هذا فيما نفت وزارة الفضيلة والرذيلة الأفغانية اعتقال أي امرأة في البلاد ووصت ذلك الأمر بانه مجرد دعاية.