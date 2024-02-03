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BBC

مسؤولون أمريكيون: الضربات باليمن استهدفت مراكز قيادة ومخازن أسلحة تابعة للحوثيين

11:53 م السبت 03 فبراير 2024

القصف الأمريكي

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مصراوي
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أمريكيين، اليوم السبت، قولهم إن الولايات المتحدة وبريطانيا قصفتا 30 هدفا على الأقل للحوثيين في 10 مواقع.
وأوضح المسؤولون الأمريكيون أن الضربات شملت مراكز قيادة ومخازن أسلحة يستخدمها الحوثيون لاستهداف ممرات الشحن.
وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" قالت، إن غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وحجة وذمار والبيضاء، مشيرة إلى أن 11 غارة استهدفت مناطق في محافظة تعز.
بينما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، تصريحات يشيرون فيها إلى أن الولايات المتحدة تنفذ ضربات ضد أهداف مرتبطة بإيران في اليمن.
من جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية، إنها دمرت 6 صواريخ كروز مضادة للسفن في اليمن ، موضحة أن الصواريخ كانت تشكل خطرا على السفن الأمريكية.

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