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BBC

الهلال الأحمر: لا أحد بمقدوره معرفة مصير الطفلة هند وطاقمنا سوى الاحتلال

11:04 م السبت 03 فبراير 2024

الهلال الأحمر الفلسطيني

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مصراوي
قالت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا قلقون على الطفلة هند وفريقنا الذي نجهل مصيره حتى الآن.
وأضافت مديرة الإعلام في الهلال الأحمر، لا أحد بمقدوره معرفة مصير الطفلة هند وطاقمنا سوى الاحتلال الذي نحمله المسؤولية عن سلامة الطفلة وطاقمنا.
كان طاقم إسعاف من الهلال الأحمر، قد تحرك الإثنين الماضي، لإنقاذ الطفلتين "ليان (15 عاما) وهند (6 سنوات)، بعد محاصرتهما بدبابات الجيش الإسرائيلي وجنوده، داخل مركبة تواجدتا فيها مع أفراد أسرتهما، بحسب بيان سابق صدر عن الجمعية.
وقال عدد من طواقم الجمعية، في مقطع فيديو نشر الثلاثاء ، إن مكان الحادث بمدينة غزة، قرب محطة "فارس" للوقود (غرب المدينة).
كما أعلنت الجمعية، استشهاد الطفلة ليان، حينما كانت "تتحدث على الهاتف مع طاقم الهلال، طالبة النجدة، فيما بقيت هند محاصرة داخل المركبة التي تحيط بها دبابات الاحتلال وجنوده".

الهلال الأحمر الفلسطيني الطفلة هند الاحتلال الإسرائيلي

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