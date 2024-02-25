حركة النجباء العراقية: أوقفنا عملياتنا ضد الأهداف الأمريكية لحماية الحشد الشعبي

مصراوي

وصفت حركة "النجباء" بالعراق، اليوم الأحد، وقف عملياتها ضد الأهداف والقواعد الأمريكية بـ"التكتيك المؤقت لإعادة التموضع".

وأوضحت الحركة العراقية المسلحة أنها أوقفت العمليات ضد أمريكا لحماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات.

وكانت الولايات المتحدة، نفذت عددا من الضربات على كثير من الأهداف والمواقع التابعة للحشد الشعبي العراقي، ما أسفر عن مقتل بعض القياديين في صفوفه.

كما قامت المسيّرات الامريكية بتنفيذ عمليات اغتيال داخل العاصمة بغداد، ما أثار غضب الحكومة العراقية التي اتهمت قوات التحالف بالابتعاد عن مهامها الأساسية بحفظ الأمن والاستقرار في العراق.