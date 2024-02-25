إعلان

BBC

حركة النجباء العراقية: أوقفنا عملياتنا ضد الأهداف الأمريكية لحماية الحشد الشعبي

06:07 م الأحد 25 فبراير 2024

حركة النجباء بالعراق

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

وصفت حركة "النجباء" بالعراق، اليوم الأحد، وقف عملياتها ضد الأهداف والقواعد الأمريكية بـ"التكتيك المؤقت لإعادة التموضع".

وأوضحت الحركة العراقية المسلحة أنها أوقفت العمليات ضد أمريكا لحماية وإبعاد الحشد الشعبي عن الاستهدافات.

وكانت الولايات المتحدة، نفذت عددا من الضربات على كثير من الأهداف والمواقع التابعة للحشد الشعبي العراقي، ما أسفر عن مقتل بعض القياديين في صفوفه.

كما قامت المسيّرات الامريكية بتنفيذ عمليات اغتيال داخل العاصمة بغداد، ما أثار غضب الحكومة العراقية التي اتهمت قوات التحالف بالابتعاد عن مهامها الأساسية بحفظ الأمن والاستقرار في العراق.

حركة النجباء بالعراق القواعد الأمريكية أمريكا الولايات المتحدة العراق الحكومة العراقية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
لنفاد الوقود.. الصحة بغزة: مرضى غسيل الكلى والعناية المركزة بالمستشفيات مهددون بالموت

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* أول تحرك بعد رأس الحكمة.. المركزي يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ
* بشائر رأس الحكمة.. توقعات بانخفاض أسعار السيارات بأكثر من 20%
* انهيار حاد.. سعر الدولار في السوق السوداء يواصل الانخفاض لليوم الثالث
* غرق معدية منشأة القناطر.. كواليس رحلة الموت لـ13 عاملا
بعد الصفقة الكبرى| هل تنخفض أسعار السلع ومتى يشعر بها المواطن؟.. لازم نفهم مع مجدي الجلاد