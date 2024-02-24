إعلام حوثي: 5 غارات أمريكية بريطانية استهدفت العاصمة صنعاء

مصراوي

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن، اليوم السبت، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بـ 5 غارات مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء.

وكانت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أعلنت إسقاط صاروخ باليستي أطلق من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن نحو ناقلة نفط ترفع العلم الأمريكي بخليج عدن.

وأشارت القيادة المركزية، إلى عدم تضرر أي من المدمرة يو إس إس مايسون التي أسقطت الصاروخ أو ناقلة النفط الأمريكية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن عدوانا أمريكيا بريطانيا استهدف بغارتين منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الجمعة، توجيه ضربات لـ 4 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وصاروخي كروز مضادين للسفن كانا مستعدين للانطلاق باتجاه البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية، إننا أسقطنا 3 مسيرات تابعة للحوثيين بالقرب من عدة سفن تجارية تعمل في البحر الأحمر دون إلحاق أي ضرر لأي سفينة.