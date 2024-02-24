شرطة الاحتلال تعتقل 11 شخصًا خلال تظاهرات تطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

مصراوي

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على متظاهرين وسط العاصمة تل أبيب من بينهم أسيرة إسرائيلية أُطلق سراحها في غزة، وفق ما نقلته "الجزيرة" عن مراسلتها.

وأشارت إلى أن الشرطة الاحتلال تستخدم سيارة مياه عادمة إضافية لقمع التظاهرات وسط تل أبيب، موضحة أن الأمن الإسرائيلي اعتدى على متظاهرين بينهم أسيرة أفرج عنها من غزة ضمن الصفقة الأولى.

ووفقا للمراسلة، فإن شرطة الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات بحق المتظاهرين المطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لافتة إلى أنه جرى اعتقال 11 متظاهرا في ظل استمرار إغلاق مفرق حيوي وسط تل أبيب.

وكشفت أن المتظاهرين بتل أبيب يرفعون لافتات تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن الفشل في التعامل مع هجوم 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى".