البيت الأبيض: أمريكا لا تدعم أي عملية في رفح لا تأخذ بعين الاعتبار المدنيين



القاهرة- مصراوي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تدعم أي خطة عسكرية إسرائيلية في رفح، لا تأخذ بعين الاعتبار المدنيين في غزة، في ظل وجود نحو مليون ونصف فلسطيني في المدينة.

وتابع جون كيربي خلال حديثه في مؤتمر صحفي الجمعة: "المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي".

وتطرق "كيربي"، عن خطة نتنياهو بشأن اليوم التالي قائلا: "صحيح أنه لم يتم ذكر حل الدولتين، لكن الرئيس جو بايدن يظل ملتزما بوعد وإمكانية الدولتين وكيف سيفيد ذلك المنطقة بأكملها".

وبدأت المفاوضات التي تُجرى في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الجمعة، بهدف التوصل لاتفاق بين كلا من إسرائيل وحماس بشأن صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق نار في غزة.

قرر مجلس الوزراء الحربي في إسرائيل، الخميس، إرسال وفد تفاوضي إلى باريس في إطار المحادثات الهادفة إلى التوصل لاتفاق بشأن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد مسؤولين بارزين من الولايات المتحدة وقطر ومصر في باريس، الجمعة، من أجل استئناف المفاوضات، ومحاولة للتوصل إلى صفقة جديدة قبل حلول شهر رمضان.