الاحتلال يشن غارة على مبنى سكني جنوب لبنان واستهداف عناصر من حزب الله

وكالات

شن الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الخميس، غارة على شقة بمبنى سكني في بلدة كفررمان جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط 3 أشخاص على الأقل.

وأفاد مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" بأن الغارة الإسرائيلية في بلدة كفررمان القريبة من مدينة النبطية، استهدفت نحو 3 عناصر من حزب الله اللبناني، فيما أصيب 3 آخرين على الأقل بجروح.

وتقع كفررمان على بعد 12 كيلومتراً بخط مستقيم عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن في بيانات متلاحقة، الخميس، استهداف مواقع عدة في شمال إسرائيل، بينها كفر يوفال "رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والمنازل المدنية".

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه قصف خلال الساعات القليلة الماضية، مواقع في جنوب لبنان انطلقت منها صواريخ صوب منطقتي كريات شمونة و يوفال في شمال إسرائيل.