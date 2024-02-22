مسؤول إيراني: إلغاء تأشيرات الدخول مع 33 بلدًا خطوة مؤثرة لمواجهة الـ "إيرانوفوبيا"

طهران - (د ب أ)

قال المدير العام لشؤون البرلمان في وزارة التراث الثقافي والسياحة والمشغولات اليدوية الايرانية، محمد كريمي، إن إلغاء تأشيرات الدخول مع 33 بلدا، يمثل إجراء مؤثرا لمواجهة الـ "إيرانوفوبيا".

وأضاف كريمي في حديث مع وكالة أنباء "الجمهورية الاسلامية الايرانية" (إرنا)، على هامش معرض الاعلام الإيراني، أن "السياح الذين يزورون إيران يواجهون أجواء تختلف عما يقوله الاعداء كذبا، لذلك فانهم ينقلون الحقائق إلى سائر شعوب العالم".

وأكد أن إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني 33 بلدا للسفر إلى إيران، "هو إجراء شجاع للحكومة اتخذ في ظل التعاون الوثيق بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والتراث الثقافي".

ولفت إلى أنه مع إلغاء تأشيرات الدخول مع 33 بلدا، فإنه "بمقدور عدد كبير من مواطني الدول الأخرى (نحو 50% من شعوب العالم)، زيارة إيران بسهولة، أي أن أبواب إيران باتت مفتوحة بوجه قطاع واسع من شعوب العالم والسياح، وهو إجراء مهم لإحباط الإيرانوفوبيا".