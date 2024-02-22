رويترز: البحرية البريطانية تلقت بلاغًا عن حادث جنوبي اليمن

مصراوي

قالت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الخميس، إن هيئة بحرية بريطانية أفادت بأنها تلقت بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن جنوب اليمن.

وأعلنت القيادة المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أنها نفذت أمس ضربات ضد صواريخ كروز متنقلة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن قواتها حددت الصواريخ ومنصات الإطلاق ومسيرات قادمة من مناطق الحوثيين، مشيرة إلى أنها قامت أيضا بإسقاط مسيرة هجومية في إطار الدفاع عن النفس.