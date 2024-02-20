البيت الأبيض: لم نُدعم قرار وقف إطلاق النار لإنقاذ محادثات صفقة الأسرى

مصراوي

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم المشروع الجزائري اليوم لأنه كان سيعرض محادثات صفقة الأسرى للخطر.

وأضاف المتحدث، اليوم الثلاثاء، أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس في الشرق الأوسط لمناقشة تفاصيل صفقة الأسرى الإسرائيليين، موضحا أن ماكغورك سوف يناقش تفاصيل عملية رفح مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا أمن وسلامة مليون ونصف مدني هناك.

وتابع، أننا نريد لإسرائيل أن تنجح في مواجهة حماس لكن مع التأكيد على أهمية سلامة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا: "مازلنا على موقفنا من أن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة سوف يقوي مركز حماس ولذلك نعارضه".

وأكمل: "نريد إنجاز صفقة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة".