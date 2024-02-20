إعلان

BBC

البيت الأبيض: لم نُدعم قرار وقف إطلاق النار لإنقاذ محادثات صفقة الأسرى

07:03 م الثلاثاء 20 فبراير 2024

البيت الأبيض

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

قال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لم تتمكن من دعم المشروع الجزائري اليوم لأنه كان سيعرض محادثات صفقة الأسرى للخطر.

وأضاف المتحدث، اليوم الثلاثاء، أن بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس في الشرق الأوسط لمناقشة تفاصيل صفقة الأسرى الإسرائيليين، موضحا أن ماكغورك سوف يناقش تفاصيل عملية رفح مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي وتحديدا أمن وسلامة مليون ونصف مدني هناك.

وتابع، أننا نريد لإسرائيل أن تنجح في مواجهة حماس لكن مع التأكيد على أهمية سلامة المدنيين في قطاع غزة، مضيفا: "مازلنا على موقفنا من أن الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة سوف يقوي مركز حماس ولذلك نعارضه".

وأكمل: "نريد إنجاز صفقة الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت لتنفيذ وقف إطلاق النار وإنقاذ الأرواح في غزة".

مجلس الأمن صفقة الأسرى الولايات المتحدة حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السفير الجزائري بالأمم المتحدة: مجلس الأمن فشل في الارتقاء لنداءات الشعوب بخصوص غزة

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

* تبدأ هذا الأسبوع.. مواعيد صرف مرتبات فبراير لموظفي الجهاز الإداري للدولة