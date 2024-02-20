الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة خلال مداهمات بالضفة الغربية

رام الله - (د ب أ)

اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، عددا من المواطنين خلال حملات دهم نفذتها بعدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، ودارت اشتباكات ومواجهات بعدة مناطق.

وقالت وكالتا الصحافة الفلسطينية "صفا" و"معا" الإخبارية "إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة برقين غرب جنين، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، واعتقلت عددا من الشباب" .

واستهدف مقاومون بالرصاص القوات الإسرائيلية بالقرب من منطقة مثلث الشهداء جنوب جنين.

كما وقعت اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة طوباس، أصيب خلالها شاب بالرصاص الحي بالفخذ ونقل إلى المستشفى للعلاج.

وواصلت القوات اقتحام بلدة برقة شمال غرب نابلس التي اقتحمتها مساء أمس، وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين والمحلات التجارية، ونفذت عمليات تخريب وتدمير لمحتوياتها، واعتدت على بعض ساكنيها بالضرب المبرح، ونقل أحدهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واندلعت مواجهات عنيفة عقب اقتحام القوات الإسرائيلية حي الطيرة بمدينة رام الله، واستهدف الشبان دوريات الاحتلال بالزجاجات الحارقة، واقتحمت القوات عددا من البلدات شمال غرب القدس المحتلة، ونفذت فيها عمليات دهم واسعة.