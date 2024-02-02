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BBC

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية

06:00 م الجمعة 02 فبراير 2024

وزارة الخزانة الأمريكية

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مصراوي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.

كانت القيادة الوسطى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، قالت أمس الخميس، إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة الوسطى الأمريكية، أن صاروخين باليستيين مضادين للسفن انطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين سقطا قرب سفينة بالبحر الأحمر دون إصابات.

وكان المتحدث باسم جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن يحيى سريع قال، إنهم استهدفوا سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ إسرائيل المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة.

وأوضح سريع في بيانه: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية سفينة تجارية بريطانية في البحر الأحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة بصواريخ بحرية مناسبة".

وأكد البيان على أن "عمليات الجماعة اليمنية في البحرين العربي والأحمر ضد الملاحة الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمرة حتى وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة".

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