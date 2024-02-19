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BBC

رئيس وزراء بريطانيا ورئيسة المفوضية الأوروبية ينددان بهجمات الحوثيين

10:23 ص الإثنين 19 فبراير 2024

ريشي سوناك

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لندن - (بي بي سي)

ذكرت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان أن سوناك ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين نددا بالهجمات التي تشنها جماعة أنصار الله الحوثية اليمنية في البحر الأحمر.

وأضافت أن سوناك أطلع فون دير لاين على محادثاته الأخيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والعاهل الأردني الملك عبد الله بشأن الموقف حيال الحرب في غزة.

وقالت إن سوناك وفون دير لاين اتفقا أيضا على أهمية زيادة المساعدات المخصصة للفلسطينيين بغزة على نحو كبير.

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BBC
ريشي سوناك رئيس وزراء بريطانيا رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين جماعة أنصار الله الحوثية البحر الأحمر

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