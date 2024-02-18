زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة

بي بي سي

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، اليوم الأحد، إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معلنا موقفه قبل مناقشة متوقعة في البرلمان بشأن الصراع الذي تسبب في انقسامات بين صفوف الحزب.

ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، يسعى ستارمر لإظهار أعضاء الحزب كجبهة موحدة أمام الناخبين إلا أن الحرب في غزة تشكّل تحديا أمام وحدة أعضاء الحزب.

وخالف ما يقرب من ثلث أعضاء الحزب ستارمر العام الماضي وأيدوا دعوات لوقف فوري لإطلاق النار، فيما كان على الحزب سحب دعمه لمرشح بسبب تصريحاته حول إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الاسكتلندي هذا الأسبوع مقترحا إلى البرلمان للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو أمر قال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال إن الحزب سيدرسه ثم يتخذ قرارا بشأنه.

وقال ستارمر في كلمته أمام مؤتمر لحزب العمال "ما نريد جميعا أن نراه.. هو نهاية للقتال، ليس فقط للوقت الراهن، وليس هدنة مؤقتة بل وقف دائم هذا ما يجب أن يحدث الآن".

وأضاف "أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد".