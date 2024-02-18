إعلان

BBC

زعيم حزب العمال البريطاني يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار بغزة

10:21 م الأحد 18 فبراير 2024

رئيس حزب العمال البريطاني كير ستارمر

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

بي بي سي

دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، اليوم الأحد، إلى وقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، معلنا موقفه قبل مناقشة متوقعة في البرلمان بشأن الصراع الذي تسبب في انقسامات بين صفوف الحزب.

ومع تقدم حزب العمال بفارق كبير في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في وقت لاحق من هذا العام، يسعى ستارمر لإظهار أعضاء الحزب كجبهة موحدة أمام الناخبين إلا أن الحرب في غزة تشكّل تحديا أمام وحدة أعضاء الحزب.

وخالف ما يقرب من ثلث أعضاء الحزب ستارمر العام الماضي وأيدوا دعوات لوقف فوري لإطلاق النار، فيما كان على الحزب سحب دعمه لمرشح بسبب تصريحاته حول إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

ومن المتوقع أن يقدم الحزب الوطني الاسكتلندي هذا الأسبوع مقترحا إلى البرلمان للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو أمر قال ديفيد لامي رئيس الشؤون الخارجية في حزب العمال إن الحزب سيدرسه ثم يتخذ قرارا بشأنه.

وقال ستارمر في كلمته أمام مؤتمر لحزب العمال "ما نريد جميعا أن نراه.. هو نهاية للقتال، ليس فقط للوقت الراهن، وليس هدنة مؤقتة بل وقف دائم هذا ما يجب أن يحدث الآن".

وأضاف "أن أي وقف لإطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد".

هذا المحتوى من

BBC
كير ستارمر حزب العمال البريطاني حرب غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وزير إسرائيلي: لم نحدد بعد شكل القيود على صلاة المسلمين بالأقصى خلال رمضان

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

تغطية خاصة| انطلاق أولى الليالي المصرية السعودية*
بالفيديو- نجوم الفن في برنامج وش تاني.. أسرار الحياة الخاصة لأول مرة*
* خلال أيام.. مصراوي يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "وش تاني" مع نجمات الفن