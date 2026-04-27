

أُلغيت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ قبل نحو 90 دقيقة من موعد انعقادها، وذلك بناءً على طلب محاميه، وفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية للإدلاء بشهادته، بعد تأجيل استمر قرابة ستة أسابيع.

ويعد هذا الإلغاء الثالث من نوعه الذي يطال جلسات المحاكمة على خلفية التطورات الأمنية، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والحرب مع حزب الله.

ولم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن توضيحاً بشأن أسباب إلغاء الجلسة.

ويواجه نتنياهو محاكمة منذ نحو خمس سنوات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تقدم في خريف العام الماضي بطلب إلى رئيس الدولة للحصول على عفو في هذه القضايا.