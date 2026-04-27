إلغاء مفاجئ لجلسة محاكمة نتنياهو بعد تأجيل دام ستة أسابيع

كتب : وكالات

10:47 ص 27/04/2026

بنيامين نتنياهو

أُلغيت جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مفاجئ قبل نحو 90 دقيقة من موعد انعقادها، وذلك بناءً على طلب محاميه، وفق ما أفادت به صحيفة "جيروزاليم بوست".

وكان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة الجنائية للإدلاء بشهادته، بعد تأجيل استمر قرابة ستة أسابيع.

ويعد هذا الإلغاء الثالث من نوعه الذي يطال جلسات المحاكمة على خلفية التطورات الأمنية، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والحرب مع حزب الله.

ولم تصدر أي جهة رسمية حتى الآن توضيحاً بشأن أسباب إلغاء الجلسة.

ويواجه نتنياهو محاكمة منذ نحو خمس سنوات في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد تقدم في خريف العام الماضي بطلب إلى رئيس الدولة للحصول على عفو في هذه القضايا.

فيديو قد يعجبك



موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري - خاص
أخبار مصر

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT على الدائري - خاص
بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
رياضة محلية

بيزيرا وناصر منسي مهددان بالغياب عن الزمالك أمام الأهلي
شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
زووم

شيرين عبدالوهاب تعود بقوة.. "الحضن شوك" تتصدر تريند موقع يوتيوب
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
حوادث وقضايا

مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
اقتصاد

انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء