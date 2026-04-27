الجيش الإسرائيلي يستنفر.. رشقات صاروخية وتسلل مسيّرات من لبنان تُشعل الجليل

كتب : مصطفى الشاعر

10:14 ص 27/04/2026

رشقات صاروخية ارشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفعيل أنظمة الإنذار المبكر في منطقة عرب العرامشة الواقعة بالجليل الأعلى، مؤكدا أن الأجهزة المختصة تجري حاليا عملية تحقق دقيقة للوقوف على أسباب وتفاصيل هذه الإنذارات التي أثارت حالة من الاستنفار في المنطقة الحدودية.

تسلل مسيّرات من الأراضي اللبنانية

تزامن هذا الاستنفار مع دوي صفارات الإنذار في مستوطنات حنيتا ويعارا بالجليل الأعلى، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، برصد محاولات لتسلل طائرات مسيّرة انطلقت من الأراضي اللبنانية مما استدعى رفع حالة التأهب الأمني إلى القصوى لتأمين العمق الحدودي.

اعتراضات جوية في سماء الجليل

في سياق الرد الميداني، أكدت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، أن جيش الاحتلال أطلق صواريخ اعتراضية في سماء الجليل الأعلى للتعامل مع أهداف جوية مُعادية بعد رصد عمليات إطلاق متزامنة لصواريخ ومسيّرات انتحارية من جنوب لبنان باتجاه المواقع العسكرية والبلدات الحدودية.

تحقيقات مستمرة في طبيعة الهجوم

تسود في هذه الأثناء حالة من الترقب الأمني بانتظار النتائج النهائية لعمليات الفحص التي يُجريها الجيش الإسرائيلي لتحديد حجم الرشقة الصاروخية ومسارات الطائرات المسيّرة والتحقق من وقوع أي إصابات أو أضرار مادية في المناطق التي طالتها الإنذارات الأخيرة.

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الماضي، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.

فيديو قد يعجبك



بسبب تهديدات لبنان.. إسرائيل تقرر وقف الدراسة وحركة النقل في بلدات الشمال
"جثتان و12 طعنة".. كيف أنهى شاب حياة زوجته وآخر لشكه في علاقتهما بالمرج؟
ممرات وشرطة نسائية.. تشديدات أمنية قبيل مباراة الزمالك وإنبي
مصرع شخصين وإصابة 9 في حادث أعلى الطريق الدائري بالوراق
انخفاض أسعار الدواجن وارتفاع البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)
وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء