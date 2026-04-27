وصل منذ قليل المجني عليه في واقعة اتهام 6 أشخاص بإجباره على ارتداء ملابس نسائية والتعدي عليه، إلى مقر محكمة جنايات بنها، وذلك بالتزامن مع وصول المتهمين، تمهيدًا لبدء ثاني جلسات المحاكمة في القضية.

بدء نظر الجلسة الثانية

وتنظر محكمة جنايات بنها، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في الواقعة التي شهدتها قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بحضور المجني عليه.

تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بارتكاب عدة جرائم، من بينها استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد قبل المجني عليه “إسلام محمد” وذويه، حيث توجهوا إلى مسكنه عقب التأكد من تواجده، واقتحموه نهارًا على مرأى ومسمع من أسرته، وأجبروه على ارتداء ملابس نسائية بقصد إذلاله والتشهير به، ثم اصطحبوه وجابوا به المنطقة تحت التهديد، ما أثار الرعب في نفسه وذويه وأخل بالأمن العام.

اتهامات الخطف والتخطيط

وأضاف أمر الإحالة أن الواقعة اقترنت بجناية أخرى، تمثلت في خطف المجني عليه بالقوة، حيث اقتاده المتهمون إلى مسكنهم بعيدًا عن أعين أسرته، حال كونهم أكثر من شخصين، وكان بعضهم حائزًا لأسلحة بيضاء، فيما اشتركت متهمتان بطريق الاتفاق والمساعدة.

هتك العرض والاعتداء البدني

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمة هتك عرض المجني عليه بالقوة، بعد تهديده بسلاح أبيض وتقييده وتجريده من ملابسه، وارتكاب أفعال مخلة بحقه، فضلًا عن احتجازه دون وجه حق والتعدي عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وأدوات، ما أسفر عن إصابته بإصابات أثبتها التقرير الطبي وتطلبت علاجه لأكثر من 20 يومًا.

انتهاك الخصوصية وحيازة أسلحة

وتضمن أمر الإحالة أيضًا اتهام المتهمين بدخول مسكن المجني عليه بالقوة بقصد ارتكاب جرائم، إلى جانب انتهاك حرمة حياته الخاصة، عبر تصويره داخل مكان خاص دون رضاه في أوضاع مخلة، ثم نشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن حيازة أسلحة بيضاء وأدوات دون مسوغ قانوني.