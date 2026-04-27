قررت السلطات المحلية في شمال إسرائيل، وقف العملية التعليمية وحركة النقل في جميع البلدات المهددة بإطلاق النار من "الجبهة اللبنانية"، وذلك في إجراء احترازي يهدف لتأمين السكان في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة الحدودية منذ ساعات الصباح الأولى.

رشقات صاروخية واختراقات جوية

وفي التطورات الميدانية أفادت القناة "12العبرية"، بسقوط قذيفة صاروخية أُطلقت من لبنان في منطقة غير مأهولة بالجليل الغربي، بينما دوت صفارات الإنذار بشكل متواصل في تسعة مواقع مختلفة بنفس المنطقة إثر رصد تسلل طائرة مسيّرة اخترقت الأجواء بعمق ملحوظ.

اتساع رقعة الإنذارات بالجليل

امتدت حالة التأهب لتشمل مدينة معلوت ترشيحا ومحيطها في الجليل الأوسط بعد إعلان الجبهة الداخلية عن رصد تسلل جوي جديد، فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل كافة أنظمة الإنذار في الجليل الأعلى عقب رصد طائرات معادية تجاوزت منطقة خط المواجهة.

تخبط أمني وفقدان أثر مسيّرة

من جانبه أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا توضيحيا أشار فيه إلى أن بعض الإنذارات التي دوت كانت ناتجة عن "تشخيص خاطئ" لأنظمة الرصد، إلا أنه عاد وأكد في تحديث لاحق فقدان أثر طائرة مسيّرة مُعادية أُطلقت من لبنان باتجاه الجليل الغربي، مما أبقى حالة التوتر قائمة في المنطقة.

سياق الاتفاق الهش

يُذكر أن اتفاقا لوقف إطلاق النار كان قد دخل حيز التنفيذ 16 أبريل الجاري، بعد أسابيع من المواجهات العنيفة والغارات الجوية المكثفة التي بدأت فجر الثاني من مارس الماضي، إثر تصاعد العمليات العسكرية بين الطرفين.