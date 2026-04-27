أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تفعيل صفارات الإنذار عند الساعة 07:40، عقب رصد تسلل هدف جوي من اتجاه لبنان نحو داخل البلاد، قبل أن يتم فقدان الاتصال به لاحقاً دون تسجيل أي إصابات.

وأوضح في بيان أن الإنذارات شملت أيضاً إطلاق تحذيرات من الصواريخ والقذائف كإجراء احترازي، تحسباً لسقوط شظايا قد تنتج عن عمليات اعتراض الهدف الجوي.

وفي تحديث لاحق، أشار الجيش إلى أن الإنذارات التي تم تفعيلها عند الساعة 08:05، بشأن حادثة تسلل مشابهة، تبين أنها ناتجة عن إنذار خاطئ.