إعلان

دون تعيين بديل.. متحدثة ترامب تغادر منصبها مؤقتًا بسبب الحمل (صور- فيديو)

كتب : وكالات

11:16 ص 27/04/2026 تعديل في 11:35 ص
    كارولين ليفيت
تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنها ستتوقف مؤقتًا عن أداء مهامها استعدادًا لدخول إجازة أمومة، مع اقتراب موعد ولادة طفلها الثاني في مايو المقبل.

وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن هذا اللقاء سيكون على الأرجح الأخير لها لفترة من الوقت، مشيرة إلى اقتراب موعد ولادتها، وقالت إنها قد تضع مولودها في أي لحظة.

وأضافت أنها تثق في قدرة فريقها داخل البيت الأبيض على إدارة العمل خلال غيابها، مؤكدة أن تدفق التصريحات والأخبار سيستمر، في إشارة ساخرة إلى تداول رقم هاتف الرئيس دونالد ترامب.

ولم يعلن البيت الأبيض تعيين بديل لها خلال فترة إجازتها، حيث سيتولى مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ وفريقها الحالي مسؤولية التعامل مع الاتصالات الإعلامية.

وتُعد ليفيت، البالغة من العمر 28 عامًا، أصغر متحدثة صحفية في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت قد أعلنت في منشور عبر إنستجرام في ديسمبر أنها وزوجها نيكولاس ريتشيو ينتظران مولودهما الثاني، وهي طفلة، متوقعة في مايو 2026.

وأعربت عن سعادتها بتوسيع أسرتها، مشيرة إلى تطلعها لرؤية ابنها يصبح الأخ الأكبر، ومؤكدة امتنانها لتجربة الأمومة.

وكانت ليفيت وزوجها قد استقبلا طفلهما الأول، نيكولاس "نيكو" روبرت ريتشيو، في يوليو 2024.

وفي مقابلة أجرتها في فبراير 2025، أوضحت أنها عادت إلى العمل بعد وقت قصير من ولادة ابنها الأول، نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس دونالد ترامب في يوليو 2024، وهو ما أدى إلى عودتها المبكرة لمهامها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كارولين ليفيت البيت الأبيض إجازة أمومة دونالد ترامب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة اللواء كمال مدبولي والد رئيس الوزراء.. تعرف على موعد الجنازة والعزاء