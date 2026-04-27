وصول أول دفعة من بني مناشيه الهنود إلى إسرائيل.. فيديو

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أنها ستتوقف مؤقتًا عن أداء مهامها استعدادًا لدخول إجازة أمومة، مع اقتراب موعد ولادة طفلها الثاني في مايو المقبل.

وأبلغت ليفيت الصحفيين، أن هذا اللقاء سيكون على الأرجح الأخير لها لفترة من الوقت، مشيرة إلى اقتراب موعد ولادتها، وقالت إنها قد تضع مولودها في أي لحظة.

وأضافت أنها تثق في قدرة فريقها داخل البيت الأبيض على إدارة العمل خلال غيابها، مؤكدة أن تدفق التصريحات والأخبار سيستمر، في إشارة ساخرة إلى تداول رقم هاتف الرئيس دونالد ترامب.

ولم يعلن البيت الأبيض تعيين بديل لها خلال فترة إجازتها، حيث سيتولى مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ وفريقها الحالي مسؤولية التعامل مع الاتصالات الإعلامية.

وتُعد ليفيت، البالغة من العمر 28 عامًا، أصغر متحدثة صحفية في تاريخ الولايات المتحدة، وكانت قد أعلنت في منشور عبر إنستجرام في ديسمبر أنها وزوجها نيكولاس ريتشيو ينتظران مولودهما الثاني، وهي طفلة، متوقعة في مايو 2026.

وأعربت عن سعادتها بتوسيع أسرتها، مشيرة إلى تطلعها لرؤية ابنها يصبح الأخ الأكبر، ومؤكدة امتنانها لتجربة الأمومة.

وكانت ليفيت وزوجها قد استقبلا طفلهما الأول، نيكولاس "نيكو" روبرت ريتشيو، في يوليو 2024.

وفي مقابلة أجرتها في فبراير 2025، أوضحت أنها عادت إلى العمل بعد وقت قصير من ولادة ابنها الأول، نتيجة محاولة اغتيال تعرض لها الرئيس دونالد ترامب في يوليو 2024، وهو ما أدى إلى عودتها المبكرة لمهامها.